الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، أن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد بعد أن أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.



وذكر المتحدث ردا على سؤال بخصوص الضربات الإيرانية: "تدعو الصين الأطراف المعنية كافة إلى التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات".



وأشار الى أن هذه الجولة من التوترات هي من "تداعيات الحرب في غزة"، وأن إخماد هذا الصراع "أولوية قصوى".