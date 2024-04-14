نتنياهو: "اعترضنا وتصدينا... معا سننتصر"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن إسرائيل ستحقق النصر بعد تصديها لرشقة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.



وكتب نتنياهو في منشور موجز على موقع إكس: "اعترضنا وتصدينا، معا سننتصر".