وزير الدفاع الإسرائيلي: المواجهة لم تنته بعد

علن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان مصور اليوم، أن إسرائيل تصدت للموجة الكبيرة الأولى من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، لكن المواجهة لم تنته بعد.