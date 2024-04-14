ريشي سوناك: بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن اسرائيل

رئيس الوزراء البريطاني يدين الضربات الإيرانية "المتهورة" على إسرائيل

ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الايراني "المتهور" بواسطة مسيرات وصواريخ على اسرائيل، مؤكداً أن بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن اسرائيل".



وقال سوناك في بيان: "الى جانب حلفائنا، نعمل في شكل حثيث على ضمان استقرار الوضع والحؤول دون تصعيد إضافي. لا أحد يريد أن يرى إراقة مزيد من الدماء".



وأضاف: "أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور للنظام الإيراني ضد إسرائيل".



واعتبر أن "هذه الضربات تهدد بتأجيج التوترات وزعزعة استقرار المنطقة، لافتا الى أن "إيران أظهرت مرة أخرى أنها عازمة على نشر الفوضى في محيطها".



وأكد أنّ بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق".



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد ليل السبت الأحد بأن الحرس الثوري شن هجوماً "واسعاً بمسيرات وصواريخ" في اتجاه إسرائيل، وذلك رداً على الهجوم على الفرع القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.