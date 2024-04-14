بوريل: الاتحاد الاوروبي "يدين بشدة" الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة اكس أن الاتحاد "يدين بشدة" هجوم ايران بمسيرات وصواريخ مساء السبت على اسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطير للأمن الإقليمي".



وقال بوريل إن "الاتحاد الاوروبي يدين الهجوم الايراني غير المقبول على اسرائيل. إنه يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الاقليمي".