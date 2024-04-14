تزامناً مع الهجوم الإيراني... الحوثيون أطلقوا مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري ليل السبت بأن الحوثيين أطلقوا مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل، تزامناً مع الهجوم الإيراني على الدولة العبرية.



وقالت "أمبري" في بيانها أنها تلقت تقارير بأن "الحوثيين أطلقوا طائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل".



ولفتت إلى أن عملية الإطلاق من جانب المتمردين المدعومين من طهران تمّت "بالتنسيق مع إيران"، مشيرة إلى أن "الموانئ الإسرائيلية تعتبر أهدافاً محتملة" للهجوم.



وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ليل السبت الأحد أن الحرس الثوري شن هجوماً "واسعاً بمسيرات وصواريخ" في اتجاه إسرائيل التي نسبت اليها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، ما اسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.