مجلس النواب الأميركي سيدرس تشريعا لدعم إسرائيل

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز في بيان السبت، أن المجلس سيجري تغييرا في جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.



وقال في البيان: "مجلس النواب يقف بقوة مع إسرائيل ويجب أن تكون هناك عواقب لهذا الهجوم غير المبرر". وأشار الى أن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنه لاحقا.