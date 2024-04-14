الصين تنصح رعاياها في إيران بتعزيز الاحتياطات الأمنية

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم، بأن سفارة بكين في إيران نصحت المواطنين الصينيين والشركات الصينية في إيران بتعزيز الاحتياطات الأمنية، بعد إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل.