شولتس يزور الصين

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين الأحد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة الصينيّة، مستهلًّا جولة يهدف خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة مع أكبر شريك تجاري لبرلين.



وهبطت طائرة شولتس في مدينة تشونغتشينغ الكبيرة صباح الأحد، حسبما ذكرت قناة "سي سي تي في" الصينيّة الرسميّة، يُرافقه وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال.



وتُعدّ هذه الزيارة حسّاسة من حيث التوقيت، في ظلّ تشدّد الغرب في موقفه من ممارسات تجاريّة لبكين توصف بغير النزيهة.



وتأتي هذه الزيارة التي تستمرّ ثلاثة أيّام أيضا في وقت تزداد الانتقادات الموجّهة إلى بكين على خلفيّة علاقتها الوطيدة بموسكو.



ويتوقّع أن تكون المناقشات صعبة، في حين يخوض الاتحاد الأوروبي شدّ حبال مع الصين متّهما إيّاها بزعزعة السوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة الكلفة.



وعلى الصعيد الدبلوماسي، ستُشكّل أوكرانيا محور المحادثات، في وقت حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ بلده قد يخسر الحرب بسبب تعذّر الحصول على ما يكفي من الذخائر.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي ألماني في برلين قوله: "نظرا إلى العلاقات الوثيقة بين الصين وروسيا، فإن بكين لديها الإمكانية لممارسة نفوذها على روسيا".