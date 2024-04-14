إسرائيل: حماس رفضت مقترح اتفاق الرهائن

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، قائلا إن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة "بكامل قوتها".



وأشار البيان الى أن رفض المقترح يظهر أن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، لا يريد اتفاقا ويحاول استغلال التوترات مع إيران وتصعيد الصراع على المستوى الإقليمي.