اليابان تندد بقوة بالهجوم الإيراني على إسرائيل وتصفه بأنه "تصعيد"

ذكر بيان أصدرته وزيرة الخارجية اليابانية اليوم، أن اليابان تندد بقوة بهجوم انتقامي إيراني على إسرائيل، ووصفته بأنه تصعيد للأحداث، معبرة عن قلقها العميق إزاء الوضع.



وقال البيان: "هذا الهجوم يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط. نشعر بقلق عميق ونندد بقوة بهذا النوع من التصعيد".



وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، في رد انتقامي على هجوم استهدف سفارتها في سوريا تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.



وأثار هذا الهجوم مخاوف من صراع أوسط نطاقا في المنطقة.