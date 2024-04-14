الأردن يعيد فتح مجاله الجوي

أعلن التلفزيون الرسمي اليوم نقلا عن سلطات الطيران الأردنية أن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.