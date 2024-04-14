إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي

أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد (0430 بتوقيت غرينتش)، بعد هجوم نفذته إيران أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.



وأشارت الى أنه من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، لافتة الى أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.