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وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى لصراع مع إيران لكن لن نتردد في التصرف لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل

كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن القوات الأميركية اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.



وأكد أوستن أن قواته مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن إسرائيل وحماية قواتها وشركائها.



وقال: "إننا لا نسعى لصراع مع إيران لكن لن نتردد في التصرف لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".



