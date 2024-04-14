مقاطع مصورة تظهر سقوط عدد من الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية

استهدفت ايران اسرائيل بـ185 طائرة مسيرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.



وعلى الرغم من تأكيد الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الأضرار التي لحقت بإسرائيل وفق التقييم الأولي محدودة نسبيا نظرا لحجم الهجوم، الا أن مقاطع مصورة أظهرت سقوط عدد من الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية بعد اختراقها للمنظومة الدفاعية.