بعد الهجوم الايراني على اسرائيل... الايرانيون احتفلوا في ساحة فلسطين في وسط العاصمة طهران

شدد رئيس البرلمان الإيراني على أن الضربة التي تلقتها اسرائيل كانت قوية ومفيدة وستجعلها تندم.



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد ليل السبت الأحد بأن الحرس الثوري شن هجوماً "واسعاً بمسيرات وصواريخ" في اتجاه إسرائيل، وذلك رداً على الهجوم على الفرع القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.



وقالت طهران إن الرد سيكون أشد إذا قامت تل ابيب بأي تصعيد، مشددة على أن أي تهديد من إسرائيل وداعميها انطلاقا من أي دولة سترد عليه في مصدره بشكل مناسب وقوي.



وكان الايرانيون قد احتفلوا ليلاً في ساحة فلسطين في وسط العاصمة الايرانية طهران بعيد تنفيذ القصف الايراني على اسرائيل.