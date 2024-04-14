ادرعي: عدد ضئيل جدا من الصورايخ سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم وألحق أضرارًا طفيفة

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في حسابه عبر موقع "اكس": "من أصل أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الاسرائيلية بينما تم اعتراض باقي الصواريخ".



واضاف: "هذا العدد الضئيل سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم وألحق أضرارًا طفيفة في بنية تحتية. القاعدة تواصل عملها ومهامها.



وتابع: "ايران فكرت أنها ستشل عمل القاعدة الجوية وستضر بقدراتنا الجوية لكنها فشلت حيث تواصل الطائرات الحربية الهبوط والاقلاع داخل القاعدة الجوية والانطلاق إلى مهام دفاعية وهجومية بما فيها طائرات الشبح F-35".