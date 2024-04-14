ادرعي: عدد ضئيل جدا من الصورايخ سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم وألحق أضرارًا طفيفة

#عاجل 🔵 من أصل أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الاسرائيلية بينما تم اعتراض باقي الصواريخ. هذا العدد الضئيل سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم وألحقت أضرارًا طفيفة لبنية تحتية. القاعدة تواصل عملها ومهامها. ايران فكرت أنها ستشل عمل القاعدة الجوية وستضر بقدراتنا… pic.twitter.com/BNCHhMHv3z
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2024
#عاجل 🔵 من أصل أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الاسرائيلية بينما تم اعتراض باقي الصواريخ. هذا العدد الضئيل سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم وألحقت أضرارًا طفيفة لبنية تحتية. القاعدة تواصل عملها ومهامها. ايران فكرت أنها ستشل عمل القاعدة الجوية وستضر بقدراتنا… pic.twitter.com/BNCHhMHv3z