قادة مجموعة السبع يبحثون الهجوم الإيراني على إسرائيل عبر مكالمة فيديو

أعلن مصادر في مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أن إيطاليا دعت إلى اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع اليوم الأحد لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل.



وسيتم إجراء مكالمة الفيديو في وقت مبكر من بعد الظهر بالتوقيت الأوروبي. وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.