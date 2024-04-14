إيران تحذر إسرائيل وأميركا من أي رد انتقامي

حذرت إيران إسرائيل من أنها ستشهد هجوما أكبر إذا ردت على هجوم شنته طهران خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ مضيفة أنها حذرت واشنطن أيضا من مغبة دعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضدها.



وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري للتلفزيون الرسمي: "ردنا سيكون أكبر بكثير من العمل العسكري الليلة الماضية إذا ردت إسرائيل على إيران" مضيفا أن طهران حذرت واشنطن من أن أي دعم للرد الإسرائيلي سيؤدي إلى استهداف القواعد الأميركية.



كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها.