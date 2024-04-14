رئيس هيئة الأركان الإيرانية: الهجوم على إسرائيل حقق كل أهدافه

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الهجوم بالطائرات المسيّرة والصواريخ الذي شنّته طهران على إسرائيل ليلاً، "حقق كل أهدافه".وقال باقري في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن "عملية الوعد الصادق نفّذت بنجاح بين ليل أمس وصباح اليوم (الأحد)، وحققت كل أهدافها".