طيران الإمارات تلغي بعض الرحلات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن متحدث باسم طيران الإمارات أن الشركة أعلنت إلغاء بعض الرحلات وإعادة توجيه أخرى.



وتعمل شركات الطيران على إلغاء رحلات وتحويل مسار أخرى بعد الهجوم الذي شنته إيران بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية.