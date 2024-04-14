سفينة روسية مزودة بصواريخ فرط صوتية تدخل البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن فرقاطة تابعة للبحرية الروسية مزودة بصواريخ كينجال فرط صوتية دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس في إطار تدريبات مخطط لها.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن السفينة "مارشال شابوشنيكوف" ستواصل أداء المهام الموكلة إليها بموجب خطة استكشافية. ولم تقدم أي تفاصيل.