الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل: لضبط النفس
أخبار دولية
2024-04-14 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل: لضبط النفس
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل"، داعيا في الوقت نفسه الى "ضبط النفس" خشية وقوع تصعيد إقليمي أكبر.
وكتب ماكرون: "أدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل، والذي يهدّد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. أعرب عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي وحرص فرنسا على أمن إسرائيل وشركائنا والاستقرار الإقليمي. تعمل فرنسا مع شركائها على خفض التصعيد وتدعو الى ضبط النفس".
أخبار دولية
ماكرون
الهجوم الإيراني
إسرائيل
التالي
قراصنة صوماليون يطلقون سفينة مخطوفة بعد دفع فدية
سفينة روسية مزودة بصواريخ فرط صوتية تدخل البحر المتوسط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:22
ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو الى "ضبط النفس"
آخر الأخبار
04:22
ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو الى "ضبط النفس"
0
آخر الأخبار
05:17
الخارجية الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
آخر الأخبار
05:17
الخارجية الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
0
آخر الأخبار
04:55
كوريا الجنوبية تندد بشدة بالهجوم الإيراني على إسرائيل
آخر الأخبار
04:55
كوريا الجنوبية تندد بشدة بالهجوم الإيراني على إسرائيل
0
أخبار دولية
03:46
حماس: الهجوم الإيراني على إسرائيل حق طبيعي
أخبار دولية
03:46
حماس: الهجوم الإيراني على إسرائيل حق طبيعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:23
الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها لتل أبيب وأربيل وعمان
أخبار دولية
05:23
الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها لتل أبيب وأربيل وعمان
0
أخبار دولية
05:22
الرئيس الإيراني يتوعد بـ"ردّ أقوى" على أي خطوة "متهوّرة" تقوم بها إسرائيل
أخبار دولية
05:22
الرئيس الإيراني يتوعد بـ"ردّ أقوى" على أي خطوة "متهوّرة" تقوم بها إسرائيل
0
أخبار دولية
04:52
قراصنة صوماليون يطلقون سفينة مخطوفة بعد دفع فدية
أخبار دولية
04:52
قراصنة صوماليون يطلقون سفينة مخطوفة بعد دفع فدية
0
أخبار دولية
04:09
سفينة روسية مزودة بصواريخ فرط صوتية تدخل البحر المتوسط
أخبار دولية
04:09
سفينة روسية مزودة بصواريخ فرط صوتية تدخل البحر المتوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-10
أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ"متلازمة المستذئب": أعتقد أنها لعنة! (فيديو)
منوعات
2024-04-10
أكلت القطط البرية خلال حملها... ابنها ولد مصابا بـ"متلازمة المستذئب": أعتقد أنها لعنة! (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:56
الإمارات تعبر عن قلقها إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط وتدعو إلى وقف التصعيد
آخر الأخبار
04:56
الإمارات تعبر عن قلقها إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط وتدعو إلى وقف التصعيد
0
آخر الأخبار
05:17
الخارجية الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
آخر الأخبار
05:17
الخارجية الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
0
آخر الأخبار
05:16
رويترز: مطار الإمام الخميني الدولي في إيران يلغي الرحلات الجوية حتى صباح الغد
آخر الأخبار
05:16
رويترز: مطار الإمام الخميني الدولي في إيران يلغي الرحلات الجوية حتى صباح الغد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:22
كيف يبدو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي؟
أخبار لبنان
04:22
كيف يبدو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي؟
0
أخبار دولية
02:41
مقاطع مصورة تظهر سقوط عدد من الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية
أخبار دولية
02:41
مقاطع مصورة تظهر سقوط عدد من الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية
0
أخبار لبنان
02:39
مطار رفيق الحريري الدولي شهد زحمة في قاعة المغادرة
أخبار لبنان
02:39
مطار رفيق الحريري الدولي شهد زحمة في قاعة المغادرة
0
أخبار دولية
02:37
بعد الهجوم الايراني على اسرائيل... الايرانيون احتفلوا في ساحة فلسطين في وسط العاصمة طهران
أخبار دولية
02:37
بعد الهجوم الايراني على اسرائيل... الايرانيون احتفلوا في ساحة فلسطين في وسط العاصمة طهران
0
أخبار لبنان
02:23
المقاومة الإسلامية تستهدف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل
أخبار لبنان
02:23
المقاومة الإسلامية تستهدف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل
0
خبر عاجل
00:42
إسرائيل: أسقطنا 99% من 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران
خبر عاجل
00:42
إسرائيل: أسقطنا 99% من 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران
0
أخبار دولية
00:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: المواجهة لم تنته بعد
أخبار دولية
00:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: المواجهة لم تنته بعد
0
أخبار دولية
17:01
الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق
أخبار دولية
17:01
الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق
0
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:13
الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
خبر عاجل
16:13
الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
2
خبر عاجل
18:54
اعتراض صواريخ في الاجواء اللبنانية (فيديوهات)
خبر عاجل
18:54
اعتراض صواريخ في الاجواء اللبنانية (فيديوهات)
3
خبر عاجل
15:54
إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
خبر عاجل
15:54
إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
4
خبر عاجل
17:13
وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
خبر عاجل
17:13
وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
5
خبر عاجل
20:07
ادرعي: تم اعتراض معظم الصواريخ خارج حدود إسرائيل بينما سقط عدد محدود داخل أراضينا وهناك تقارير عن اصابة طفلة واحدة وإصابة قاعدة الجيش في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية
خبر عاجل
20:07
ادرعي: تم اعتراض معظم الصواريخ خارج حدود إسرائيل بينما سقط عدد محدود داخل أراضينا وهناك تقارير عن اصابة طفلة واحدة وإصابة قاعدة الجيش في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية
6
خبر عاجل
18:24
البعثة الايرانية في الامم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا لكن إذا ارتكبت اسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر خطورة بكثير وهذا صراع بين إيران وإسرائيل ويجب على أميركا أن تبقى بعيدا
خبر عاجل
18:24
البعثة الايرانية في الامم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا لكن إذا ارتكبت اسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر خطورة بكثير وهذا صراع بين إيران وإسرائيل ويجب على أميركا أن تبقى بعيدا
7
أخبار لبنان
19:19
بيان لشركة طيران الشرق الأوسط تعلن فيه تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح يوم الأحد
أخبار لبنان
19:19
بيان لشركة طيران الشرق الأوسط تعلن فيه تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح يوم الأحد
8
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More