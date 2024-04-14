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ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل: لضبط النفس

أخبار دولية
2024-04-14 | 04:32
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ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل: لضبط النفس
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ماكرون يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل: لضبط النفس

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل"، داعيا في الوقت نفسه الى "ضبط النفس" خشية وقوع تصعيد إقليمي أكبر.
     
وكتب ماكرون: "أدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل، والذي يهدّد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. أعرب عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي وحرص فرنسا على أمن إسرائيل وشركائنا والاستقرار الإقليمي. تعمل فرنسا مع شركائها على خفض التصعيد وتدعو الى ضبط النفس".

أخبار دولية

ماكرون

الهجوم الإيراني

إسرائيل

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