قراصنة صوماليون يطلقون سفينة مخطوفة بعد دفع فدية

أعلن اثنان من القراصنة لرويترز أن قراصنة صوماليون أطلقوا السفينة المخطوفة "عبد الله" في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد دفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار.



وقال أحدهما، ويدعى عبد الرشيد يوسف، لرويترز: "تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد. تحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا. ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية".



ولم يستجب مسؤولو الحكومة الصومالية لطلب التعليق.



وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنجلادش في مارس آذار بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات على بعد حوالي 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية مقديشو.