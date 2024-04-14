الرئيس الإيراني يتوعد بـ"ردّ أقوى" على أي خطوة "متهوّرة" تقوم بها إسرائيل

الرئيس الإيراني: إذا قام النظام الصهيوني أو داعموه بأي تصرف متهوّر سيتلقون رداً أقوى وأكثر حزماً

توعّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد "أقوى" على أي خطوة "متهوّرة" قد تقدم عليها إسرائيل وحلفاؤها، بعد ساعات من شنّ طهران بالصواريخ والمسيّرات، هجوما على الدولة العبرية ردّا على قصف قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق.



وقال رئيسي في بيان: "إذا قام النظام الصهيوني أو داعموه بأي تصرف متهوّر، سيتلقون ردّاً أقوى وأكثر حزماً".