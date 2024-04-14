الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها لتل أبيب وأربيل وعمان

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية أنها علقت كل رحلاتها المتجهة إلى تل أبيب وأربيل وعمان بأثر فوري بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.



وقالت إن تعليق الرحلات مستمر حتى الغد 15 نيسان.



وأعلنت الخطوط النمساوية بالفعل أنها علقت كل الرحلات إلى طهران حتى 18 نيسان.



وقالت في بيان: "سيتم أيضا تحويل مسار كل الرحلات الطويلة التي تمر بالشرق الأوسط وفقا لذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في عدة مناطق".