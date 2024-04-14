بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل... روسيا تدعو إلى ضبط النفس

عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن "قلقها البالغ إزاء تصعيد خطير آخر" في الشرق الأوسط، داعية إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.