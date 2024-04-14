مطارات إيرانية عديدة تلغي رحلاتها حتى صباح الغد

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، أن مطار مهر اباد في طهران ومطارات أخرى في مدن إيرانية عديدة، ألغت الرحلات الداخلية حتى صباح غد الاثنين بسبب التوتر في الشرق الأوسط.