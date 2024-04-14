حلف شمال الأطلسي يدين التصعيد الإيراني ويدعو إلى ضبط النفس

دان حلف شمال الأطلسي "التصعيد الإيراني" بعد شنّ طهران هجوما بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل ردّاً على قصف قنصليتها في دمشق، داعيا الى ضبط النفس خشية اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط.



وقالت المتحدثة باسم الحلف فرح دخل الله في بيان: "ندين التصعيد الإيراني خلال الليل، وندعو الى ضبط النفس ونتابع الوضع عن كثب. من الضروري ألا يخرج النزاع في الشرق الأوسط عن السيطرة".