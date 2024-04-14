مقتل شخصين في هجوم أوكراني على منطقة خيرسون

أعلن فلاديمير سالدو المسؤول الإقليمي الذي عينته روسيا اليوم ان شخصين قُتلا في هجوم أوكراني على الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون بأوكرانيا.وكتب على تطبيق "تيلغرام" أن شخصا آخر أصيب.