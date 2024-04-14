رئيس وزراء الأردن: التصعيد في المنطقة سيؤدي لمسارات خطيرة

شدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على أن أي تصعيد في المنطقة سيؤدي إلى "مسارات خطيرة"، مؤكدا على الحاجة لخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف.وقال الخصاونة في تعليقات أمام مجلس الوزراء إن القوات المسلحة الأردنية ستواجه أي محاولة من أي جهة تسعى إلى تعريض أمن المملكة للخطر.