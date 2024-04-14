الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

ذكرت وكالة العمال الإيرانية، وهي وكالة أنباء شبه رسمية، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الأحد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لسؤالهم عما وصفته "بمواقفهم غير المسؤولة" فيما يتعلق بالضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل والتي جاءت ردا على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق.