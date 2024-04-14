الشرطة الاسترالية: منفذ هجوم سيدني لديه مشاكل نفسية ولا دوافع أيديولوجية

أعلنت الشرطة الأسترالية أن الرجل الذي قتل ستة أشخاص طعنا في سيدني عانى من مشكلات نفسية وعقلية من قبل وليس هناك ما يشير إلى أن أيديولوجية معينة كانت هي الدافع وراء الهجوم الذي نفذه أمس السبت في أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاما في المدينة.



وقالت الشرطة في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند إن المهاجم، الذي ذكرت الشرطة أنه جويل كوتشي البالغ من العمر 40 عاما، معروف للشرطة في كوينزلاند وإن الشرطة تحدثت مع أسرته بعد هجوم أمس السبت.



وتعرفت أسرة المهاجم عليه وتواصلت مع الشرطة أمس السبت بعد مشاهدة تقارير إخبارية عن الهجوم.



وقالت أسرة المهاجم إن أفعاله صدمتهم وعبروا عن تعازيهم لذوي القتلى وأضافت في بيان: "أفعال جويل مروعة بحق وما زلنا نحاول استيعاب ما حدث. لقد عانى من مشكلات في الصحة النفسية والعقلية منذ أن كان مراهقا".