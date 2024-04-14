لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أنها ستعلق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى غد الاثنين على الأقل في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.



وقالت في بيان لرويترز إن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور.



وكانت الشركة قد قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 نيسان ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.