بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط

حثّ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ايران وإسرائيل على تجنب الأعمال التي يمكن أن تغذي "دوامة من العنف" تهدد بجر الشرق الأوسط إلى مزيد من الصراع.



وقال للحشود في ساحة القديس بطرس: "كفى حرب، كفى هجمات، كفى عنف. نعم للحوار، نعم للسلام".