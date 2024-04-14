ألمانيا: إيران دفعت الشرق الأوسط "إلى حافة الهاوية" بهجومها على إسرائيل

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إيران دفعت الشرق الأوسط "عن عمد" إلى "حافة الهاوية" بعد إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.



وشدّدت بيربوك في خلال تصريح مقتضب في برلين على أن طهران "كادت أن تغرق منطقة بأكملها في الفوضى"، داعية جميع الأطراف إلى التصرف "بحذر"، لأنه "لا بد من وقف دوامة التصعيد".