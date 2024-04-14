وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم في منشور على منصة إكس، أن إيران لا تنوي إطالة أمد "عملياتها الدفاعية" لكنها لن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد.