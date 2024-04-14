14 قتيلا في حادث انزلاق تربة في إندونيسيا

قتل 14 شخصا على الأقل جراء انزلاق للتربة في وسط اندونيسيا في أعقاب هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد.



وأوضحت الهيئة أن "ما مجموعه 14 شخصا لقوا حتفهم بعدما جرفهم انزلاق للتربة في مقاطعة تانا تورويا في محافظة سولاوسي الجنوبية"، مشيرة الى أن الانزلاق وقع ليل السبت الأحد.