سوناك: بريطانيا شاركت في عملية التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن طائرات عسكرية بريطانية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها إيران في هجومها على إسرائيل.



وقال سوناك لمحطات تلفزيونية: "أستطيع أن أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية".