إعلام إيراني: مخابرات الحرس الثوري تحذر الإيرانيين من أي منشورات مؤيدة لإسرائيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن وحدة المخابرات التابعة لقوات الحرس الثوري أصدرت بيانا تحذر فيه من أي منشورات مؤيدة لإسرائيل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين.



وعبر بعض الإيرانيين، داخل وخارج البلاد، عن دعمهم لإسرائيل بعد أن شنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية ردا على القصف الإسرائيلي المشتبه به لقنصليتها في العاصمة السورية في الأول من نيسان.