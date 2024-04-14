وزير الخارجية الإيراني: إيران أخطرت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجوم على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران أبلغت جيرانها بهجومها الانتقامي على إسرائيل قبل 72 ساعة.



وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي: "قبل حوالي 72 ساعة من عملياتنا، أبلغنا أصدقاءنا وجيراننا في المنطقة أن رد إيران على إسرائيل مؤكد ومشروع ولا رجعة فيه".



ولفت الى أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس.