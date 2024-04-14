الرئيس الأوكراني يندد بالهجوم الإيراني على إسرائيل

ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ودعا إلى بذل الجهود لمنع مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط.



وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "تصرفات إيران تهدد المنطقة بأكملها والعالم، تماما كما تهدد تصرفات روسيا بنشوب صراع أكبر، والتعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يواجه برد فعل حازم وموحد من العالم".