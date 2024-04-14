شركات الطيران الكبرى أعلنت في أنحاء الشرق الأوسط إلغاء بعض رحلاتها

أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط إلغاء بعض رحلاتها في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.

وألغت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى تل أبيب وعمان اليوم الأحد.

كما ألغت طيران الإمارات بعض رحلاتها وعدلت مسارات بعض الرحلات الأخرى، بسبب إغلاق المجال الجويّ موقتا في المنطقة منذ ساعة متأخرة من ليل السبت وحتى صباح الأحد.

وقال متحدث باسم شركة الطيران، ومقرها دبي، في بيان إن الشركة بدأت في استئناف رحلاتها من وإلى الأردن ولبنان والعراق من بعد ظهيرة الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان صادر عن شركة فلاي دبي الإماراتية إنّ بعض رحلاتنا تأثرت بالإغلاق الموقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة.