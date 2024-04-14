الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع لوزراء خارجية التكتل

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل الثلاثاء لمناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل.



وكتب بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "هدفنا هو المساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة".