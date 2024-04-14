المستشار الألماني يحذر إيران من شن المزيد من الهجمات على إسرائيل

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إيران من شن المزيد من الهجمات على إسرائيل في الوقت الذي يلقى فيه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بظلاله على جولته التي تستغرق ثلاثة أيام في الصين.



وقال شولتس للصحفيين: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف المزيد من التصعيد.. ولا يسعنا إلا أن نحذر الجميع، لا سيما إيران، من (مغبة) الاستمرار على هذا النحو".



وقالت مصادر حكومية إن شولتس ظل على اطلاع على التطورات في الشرق الأوسط وهو على متن الطائرة.