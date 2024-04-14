غانتس: سنجعل إيران تدفع الثمن في التوقيت المناسب

شدّد الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على أن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب.



وقال غانتس في بيان: "سنشكل تحالفا إقليميا وسنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا".