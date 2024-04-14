المقداد: إيران مارست "حقها في الدفاع عن نفسها" في الهجوم على إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن إيران مارست "حقها في الدفاع عن نفسها" في الهجوم على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ ليل السبت الأحد.



وأكد المقداد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الرد المناسب (...) وحق مشروع لها"، مستنكراً ما وصفه بـ"المواقف الغربية المتخاذلة وسكوتها عما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر وأفعال ضد الإنسانية".



وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان منفصل "عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجدد إدانتها للعدوان الصهيوني على المقرات الدبلوماسية الإيرانية".