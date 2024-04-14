الخطوط الجوية الكويتية تعلن استئناف رحلاتها التجارية إلى بيروت وعمان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف كل رحلاتها التجارية من بيروت وعمان وإليهما، وذلك بعد أن أعلن كل من لبنان والأردن فتح مجاله الجوي من جديد.