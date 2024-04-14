لافرورف في اتصال مع عبد اللهيان: تصعيد الوضع والأعمال الاستفزازية يمكن أن يزيدا التوتر في الشرق الأوسط

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن تصعيد الوضع و"الأعمال الاستفزازية" يمكن أن يزيدا التوتر في الشرق الأوسط.



واعتبر الوزيران إلى أن "استمرار تصعيد التوتر في المنطقة والأعمال الاستفزازية الجديدة والخطيرة يمكن أن تؤديا إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط".



وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "منع مثل هذه السيناريوهات والقضاء على الأسباب التي تقف وراءها يجب أن يكونا أولوية بالنسبة لمجلس الأمن الدولي".

