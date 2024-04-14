وزير الخارجية التركي: السبب الرئيسي للأزمة في المنطقة هو الحرب في غزة

أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، بأن أنقرة تشعر بالقلق إزاء احتمال تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط واتساع نطاقها بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل.



وأخطر فيدان بلينكن بأن السبب الرئيسي للأزمة في المنطقة هو الحرب في غزة، مشددا على ضرورة لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى القطاع.



وذكر مصدر تركي أن فيدان حث أيضا الدول التي لها تأثير على إسرائيل على إرسال "الرسائل الصحيحة" لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.